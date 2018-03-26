В Николаеве горело троллейбусное депо - ФОТО

В результате инцидента пострадала женщина-водитель. Она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, уже на месте спасатели установили, что огонь охватил площадь в 40 квадратных метров. Пожар возник в троллейбусе, когда тот находился в помещении депо на обслуживании.

Сейчас пострадавшую доставили в больницу скорой медицинской помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта, горел торговый центр. В результате инцидента погибли 37 человек. 69 человек пропали без вести. Среди них 40 детей.