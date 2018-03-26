В Луцке задержали банду похитителей людей

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Волынской области.

Правоохранителями было установлено, что по улице Гордиюк в Луцке трое мужчин, применяя насилие, затянули 31-летнего местного жителя в автомобиль марки Volkswagen LT и перевезли в село Городище-2 Луцкого района.

Известно, что потерпевшего избили и забрали все деньги и мобильный телефон, бейсболку и требовали еще две тыс. долларов США. Всего злоумышленники нанесли убытки потерпевшему на сумму почти 1500 грн.

Двух из злоумышленников удалось задержать по горячим следам. К слову, им 32 и 33 года, они ранее судимые за совершение тяжких преступлений. Один из них недавно вернулся из мест лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей. Следователи открыли уголовное преступление по части УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе в одном из ресторанов Киева неизвестные зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. Полицейским удалось установить, что в ресторане разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.