15:50 26.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове пламя охватило торговый центр – ФОТО

В Харькове горел девятиэтажный "Дом торговли", который находиться в центре города. Об этом сообщает ГСЧС.

В Харькове пламя охватило торговый центр – ФОТО

Сотрудникам пожарной службы удалось установить, что горели силовые кабели на лестнице второго этажа и электрощитовая в подвале.

Большинство посетителей и работников администрация ТЦ эвакуировала до прибытия спасателей, но некоторые люди еще оставались на верхних этажах здания. Из-за сильного задымления, они не смогли самостоятельно найти выход и задыхались.

Однако, спасатели организовали эвакуацию остававшихся людей газодымозащитной службой. В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений на 4, 5 и 6 этажах вывели на свежий воздух 31 человека.

Предполагается, что задымление началось из-за короткого замыкания электрической сети.

К счастью, погибших или пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пожарные потушил пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Борьбу с огнем вели более 500 человек.


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