17:35 26.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Тридцати населенным пунктам Одесской области угрожает потоп

В Одесской области тридцать населенных пунктов находятся под угрозой затопления в связи с разливом реки Дунай. Об этом сообщил глава Одесской Ообласной государственной администрации Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Тридцати населенным пунктам Одесской области угрожает потоп

Как сообщает Степанов, еще немного и уровень воды в реке дойдет до критической отметки.

На прошлой неделе дал задание помощникам проинспектировать состояние речки Дунай. В зоне риска находятся более ста тысяч людей.

Степанов заявил, что завтра, 27 марта, он выезжает в город Вилково.

В часности, губернатор попросил приехать на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав Килийской, Ренийской и Измаильской РГА.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пребывают в готовности к проведению эвакуации жителей, а правоохранительные органы повысили патрулирование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальная полиции Одесской области обнаружила склад оружия.


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