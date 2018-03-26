Тридцати населенным пунктам Одесской области угрожает потоп

Как сообщает Степанов, еще немного и уровень воды в реке дойдет до критической отметки.

На прошлой неделе дал задание помощникам проинспектировать состояние речки Дунай. В зоне риска находятся более ста тысяч людей.

Степанов заявил, что завтра, 27 марта, он выезжает в город Вилково.

В часности, губернатор попросил приехать на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав Килийской, Ренийской и Измаильской РГА.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пребывают в готовности к проведению эвакуации жителей, а правоохранительные органы повысили патрулирование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Национальная полиции Одесской области обнаружила склад оружия.