12:30 26.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине в яме застрял автобус с пассажирами

В городе Вознесенск Николаевской области сотрудники спасательных служб вытащили на буксире автобус, застрявший в яме, полной льда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На Николаевщине в яме застрял автобус с пассажирами

Как указано в сообщании, в 5:05 утра понедельника, 26 марта поступила информация о чрезвычаной происшествии на улице Вокзальной. Полученные данные свидетельствовали о том, что автобус Mercedes, который двигался маршрутом Херсон-Москва, застрял одним задним колесом в дорожной выбоине, которая замерзла в связи с погодными условиями. 

В транспорте на момент происшествия находилось 19 пассажиров. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели на специальном транспортном средстве, воспользовавшись тросом, отбуксировали автобус, после чего он дальше последовал своим маршрутом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Николаева в троллейбусном депо №3 произошел пожар. 


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