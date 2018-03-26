На Николаевщине в яме застрял автобус с пассажирами

Как указано в сообщании, в 5:05 утра понедельника, 26 марта поступила информация о чрезвычаной происшествии на улице Вокзальной. Полученные данные свидетельствовали о том, что автобус Mercedes, который двигался маршрутом Херсон-Москва, застрял одним задним колесом в дорожной выбоине, которая замерзла в связи с погодными условиями.

В транспорте на момент происшествия находилось 19 пассажиров. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели на специальном транспортном средстве, воспользовавшись тросом, отбуксировали автобус, после чего он дальше последовал своим маршрутом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в центре Николаева в троллейбусном депо №3 произошел пожар.