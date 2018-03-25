Жителя Волыни убило дерево

Сообщается, что виновником инцидента выступил сам погибший, который со своим товарищем отправился в лес собирать древесины. Мужчины наткнулись на огромную осину и начали снимать с нее сухую кору, а затем рубить ветки.

Трухлявая осина не выдержала и упала на человека. От удара, который, к большому несчастью, пришелся на голову, человек скончался. Скорая помощь, прибыв на место происшествия, лишь констатировала факт смерти.

В связи со случившммся в областном управлении граждан просят быть осторожными и не самостоятельно не заниматься срубкой деревьев. Лес унес жизни не одного лесовода, здесь необходима целая команда специалистов и техники для проведения работ. Волюнтаризм может привести к смертельным последствиям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в городе Золотоноша Черкасской области рухнула новогодняя елка, установленная накануне. Никто не пострадал.