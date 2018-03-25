ВВС Израиля нанесли очередной авиаудар по Сектору Газа

Сообщается, что такой жесткий ответ со стороны Тель-Авива был ответным ударом на действия палестинцев, которые забросали один из приграничных пунктов Израиля и поломали часть забора. Также была повреждена инженерная техника, которая использовалась для разрушения подземных туннелей, ведущих на территорию Палестины.

Три ракеты были сброшены на город Рафах, который находится под контролем террористов из ХАМАСА. Ни одна из сторон не подтвердила точное количество и наличие пострадавших.

Напомним, что напряженность между израильскими войсками и палестинцами возросла после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля. Перевести туда американское консульство планируется в 2019 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно авиация США совместно с союзниками по коалиции совершили бомбардировку города Убари на юге Ливии.