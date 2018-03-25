05:00 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове на женщину свалился ледяной сталактит

В историческом центре города Львова на голову женщине свалился ледяной сталактит. Об этом передает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Во Львове на женщину свалился ледяной сталактит

Инцидент произошел около площади Рынок,14, где постоянно наблюдается оживленное движение. Пострадавшей оказалась местная жительница 38-лет. 

Очевидцы происшествия утверждают, что падения глыбы никто не ожидал, тело женщина упало на землю в один момент, она потеряла сознание. Неравнодушные граждане оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.

Потерпевшая отделалась гематомой, ехать в госпиталь женщина отказалась.

В ЛОГА дали несколько советов, чтобы не оказаться жертвой зимней стихии: - обращать внимание на наличие опасных образований из льда а крышах домов; 

- не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия;

- по возможности держаться на расстоянии трех метров от зданий и других сооружений;

- быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области двое рыбаков провалились под лед.


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