Во Львове на женщину свалился ледяной сталактит

Инцидент произошел около площади Рынок,14, где постоянно наблюдается оживленное движение. Пострадавшей оказалась местная жительница 38-лет.

Очевидцы происшествия утверждают, что падения глыбы никто не ожидал, тело женщина упало на землю в один момент, она потеряла сознание. Неравнодушные граждане оказали ей первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь.

Потерпевшая отделалась гематомой, ехать в госпиталь женщина отказалась.

В ЛОГА дали несколько советов, чтобы не оказаться жертвой зимней стихии: - обращать внимание на наличие опасных образований из льда а крышах домов;

- не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия;

- по возможности держаться на расстоянии трех метров от зданий и других сооружений;

- быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Черниговской области двое рыбаков провалились под лед.