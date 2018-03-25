Во Львове 17-летняя девушка совершила самоубийство

Инцидент произошел по адресу Медовой Пещеры, 39-А. Девушка, по неизвестным обстоятельствам, решила совершить суицид путем падения с высоты 11-этажного дома.

На место происшествия прибыли медики и правоохранители. Были опрошены соседы 17-летней жительницы, которые подтвердили, что редко замечали за погибшей странное поведение, отзываясь о ней положительно.

Ранее в городе произошел похожий случай. В квартире многоэтажного дома соседи обнаружили труп несовершеннолетней девушки. Соседи решили вызвать правоохранителей, так как со стороны квартиры было слышно трупный смрад. Умершей оказалась 17-летняя местная жительница.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове возле главного железнодорожного вокзала правоохранители обнаружили тело мертвого мужчины.