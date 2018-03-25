09:00 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице иномарка врезалась в трамвай - ФОТО

Водитель японского Hyundai столкнулся с трамваем в Виннице. Об этом передает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В Виннице иномарка врезалась в трамвай - ФОТО

Инцидент произошел на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия. В результате столкновения двух транспортов пострадал 7-летний ребенок, его госпитализировали.

Позже выяснилось, что лихач находился под наркотическим состоянием, а перед выездом употреблял крепкий алкоголь.

В ходе обследование автомобиля было обнаружено 8 маленьких пакетиков с неизвестным веществом. При этом, мужчина не смог объяснить происхождение изъятого.

Сейчас прокуратура уже возбудила уголовное производство, мужчине грозит 7 и более лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавской произошла авария с участием микроавтобуса.


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