21:32 25.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Сомали возле парламента прогремел взрыв, погибли три человека

В столице Сомали Могадишо в воскресенье, 25 марта, прогремел мощный взрыв.

В Сомали возле парламента прогремел взрыв, погибли три человека

Тут террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте возле парламента и министерства внутренних дел. В результате трагедии погибли три человека.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам полицейского Нур Мохамеда, бомба взорвалась на контрольной точке Саидки, которая усиленно охранялась.

В полиции также сообщили, что есть один раненный. Взрывной волной также разрушены автомобили и трехколесные мотоциклы.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая с 2011 года ведет борьбу с прозападным правительством Сомали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в египетском городе Александрия неизвестный совершил автотеракт. В одном из автомобилей, который террористы заранее расположили около здания, где находится руководитель службы безопасности города, была активирована бомба.


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