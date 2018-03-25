В Сомали возле парламента прогремел взрыв, погибли три человека

Тут террорист-смертник взорвал себя на контрольно-пропускном пункте возле парламента и министерства внутренних дел. В результате трагедии погибли три человека.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на словам полицейского Нур Мохамеда, бомба взорвалась на контрольной точке Саидки, которая усиленно охранялась.

В полиции также сообщили, что есть один раненный. Взрывной волной также разрушены автомобили и трехколесные мотоциклы.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая с 2011 года ведет борьбу с прозападным правительством Сомали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в египетском городе Александрия неизвестный совершил автотеракт. В одном из автомобилей, который террористы заранее расположили около здания, где находится руководитель службы безопасности города, была активирована бомба.