В Рио-де-Жанейро произошла перестрелка между полицейскими и мафией

В полиции проводили операцию по задержанию членов преступной группировки "Красная команда", которая занимается продажей наркотиков. Преступники обвинялись в совершении ряда зверских убийств и ограблений за пределами города.

Полицейские начали штурм фавеллы, где находились члены наркокартеля, однако последние организовали защиту с помощью огнестрелов и гранат. Патруль был атакован, в результате чего семь нападавших были убиты и еще несколько ранены.

Некоторым преступникам удалось скрыться на автомобилях, часть из них была ранена, их доставили в госпиталь и теперь будут допрашивать по делу оказания сопротивления сотрудникам полиции во время задержания, продаже наркотиков и организации разбойных нападений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве и Херсоне правоохранители во время спецоперации задержали пять участников организованной преступной группы, которые распространяли наркосодержащие вещества, пользуясь так званой безконтактной схемой.