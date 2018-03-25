15:20 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области загорелось троллейбусное депо - ФОТО

В центре Николаева в троллейбусном депо №3 произошел пожар. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Николаевской области загорелось троллейбусное депо - ФОТО

Возгорание произошло из-за короткого замыкание в одной из электрощитовых. Огонь распространился на площади в 40 кв. метров и зацепил один из странспортов, на котором вот-вот собиралась выезжать на работу водитель. 

К месту возгорания выехали дежурные караулы 3 и 4 Государственных пожарно-спасательных частей, в операции принимало участие 17 сотрудников. Пожарные применили пену для локализации пожара, а к 15:03 огонь был полностью ликвидирован. На сигнал бедствия прибыли также сотрудники правоохранительных служб и скорая помощь.

Пострадавшую женщину-водителя доставили в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения". У нее также обнаружили небольшие забои левой ноги. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Хыров Старосамборского района Львовской области произошел масштабный пожар в одном из корпусов иезуитского коллегиума. 


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