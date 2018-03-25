В Николаевской области загорелось троллейбусное депо - ФОТО

Возгорание произошло из-за короткого замыкание в одной из электрощитовых. Огонь распространился на площади в 40 кв. метров и зацепил один из странспортов, на котором вот-вот собиралась выезжать на работу водитель.

К месту возгорания выехали дежурные караулы 3 и 4 Государственных пожарно-спасательных частей, в операции принимало участие 17 сотрудников. Пожарные применили пену для локализации пожара, а к 15:03 огонь был полностью ликвидирован. На сигнал бедствия прибыли также сотрудники правоохранительных служб и скорая помощь.

Пострадавшую женщину-водителя доставили в больницу скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения". У нее также обнаружили небольшие забои левой ноги.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Хыров Старосамборского района Львовской области произошел масштабный пожар в одном из корпусов иезуитского коллегиума.