В Кемерово в торговом центре обрушилась крыша, без вести пропали 35 человек

По последним данным, в результате трагедии пропавшими без вести считаются 35 человек. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя оперативного штаба, крыша рухнула на площади 500 квадратных метров.

Вместе с тем российском МЧС считают, что пропавшие без люди во время пожара могли находиться в торговом центре "Зимняя вишня". Об их исчезновении заявили родственники. Следователями совместно с сотрудниками полиции уже установили владельца центра, уже допрошены 25 человек из очевидцев и пострадавших, а также арендаторы и владельцы торговых точек, проверяется информация о 35 пропавших во время пожара, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском городе Кемерово в воскресенье, 25 марта, горел торговый центр. В результате инцидента погибли пять человек. Еще 32 человека получили травмы. Вместе с тем 17 человек считаются пропавшими без вести. С ними не могут связаться родственники, поэтому спасатели не исключают, что они на момент пожара могли находиться внутри здания.