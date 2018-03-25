В Кемерово горел торговый центр, погибли пять человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента погибли пять человек. Еще 32 человека получили травмы.

Вместе с тем 17 человек считаются пропавшими без вести. С ними не могут связаться родственники, поэтому спасатели не исключают, что они на момент пожара могли находиться внутри здания.

Как сообщают российские СМИ, возгорание началось около четырех часов дня по местному времени. Вместе с тем за три часа пожарным удалось лишь частично его локализовать.

Уже на месте спасатели установили, что пожар начался в одном из кинозалов на последнем, четвертом этаже торгового центра. Затем огонь быстро распространился на другие этажи.

При этом пожарная сигнализация не сработала и сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. В результате несколько человек оказались отрезанными от выходов и им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные. По предварительным данным в пожаре погибли трое детей, женщина и мужчина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Хыров Старосамборского района Львовской области произошел масштабный пожар в одном из корпусов иезуитского коллегиума.

По предварительной информации, на место происшествия выехали 68 спасателей, 11 пожарных машин, для локализации пожары были задействованы специальные пожарные рукава.