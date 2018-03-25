18:53 25.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии погибли три альпиниста

В Японии, в горах Яцугадакэ, лавина накрыла группу альпинистов. Об этом передает NHK.

В Японии погибли три альпиниста

Сообщается, что группа альпинистов-экстремалов из 7 человек решила покорить горную вершину хребта Яцугадакэ. Подъем был заведомо опасным, так как перед задумкой сейсмологи предупреждали об традиционной активности горной породы в переходное межсезонье. Кроме того, альпинисты решили добраться до вершины хребта в период, когда происходит таяние льдов.

Скалолазы проигнорировали предупреждения и напоролись на лавину, которая накрыла весь лагерь. Некоторым пострадавшим удалось подать знак из сигнального пистолета и за ними прибыли спасатели со специальной техникой. В результате авантюристической акции трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Пиренейских горах  лавина накрыла группу исследователей, два человека погибли.


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