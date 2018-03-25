В Египте произошел очередной теракт

Сообщается, что в одном из автомобилей, который террористы заранее расположили около здания, где находится руководитель службы безопасности города, была активирована бомба.

Взорвалась осколочная бомба, начиненная гвоздями и прочьим строительным мусором. В результате теракта погибло два человека, еще четверо получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

На место происшествия прибыли правоохранители, военнослужащие создали периметр вокруг места взрыва. Гражданских не пускают для проезда через пострадавшую часть города. Террористическая атака была тщательно спланирована, правоохранителям не удалось зафиксировать сигнал активации детонатора.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за содеянное.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в афганской провинции Гильменд смертник подорвался в автомобиле начиненной взрывчаткой.