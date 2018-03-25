Украинский военные под обстрелами: боевики не прекращают пограничных провокаций

Об этом передает пресс-центр Генерального штаба.

На Донецком направлении противник активизировался под вечер. Прошлые сутки боевики весь день провоцировали украинских военных. Враг применял гранатометы и минометы в районе населенных пунктов Лебединского и Новотроицкого. Под обстрел вражеских орудий попали защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении российские наемники впервые за трое суток обстреляли поселок Счастье.

На Мариупольской направлении было замечено передвижение вражеской пехоты. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки, 24 марта пророссийские боевики три раза обстреляли позиции украинских военных на востоке Украины.