09:45 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Украинский военные под обстрелами: боевики не прекращают пограничных провокаций

За прошедшие сутки на востоке Украины со стороны пророссийских незаконных бандформирований было зафиксировано 13 случаев нарушения режима тишины. 

Украинский военные под обстрелами: боевики не прекращают пограничных провокаций

Об этом передает пресс-центр Генерального штаба.

На Донецком направлении противник активизировался под вечер. Прошлые сутки боевики весь день провоцировали украинских военных. Враг применял гранатометы и минометы в районе населенных пунктов Лебединского и Новотроицкого. Под обстрел вражеских орудий попали защитники Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.

На Луганском направлении российские наемники впервые за трое суток обстреляли поселок Счастье. 

На Мариупольской направлении было замечено передвижение вражеской пехоты. В результате обстрелов ни один украинский солдат не пострадал.  Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки, 24 марта пророссийские боевики три раза обстреляли позиции украинских военных на востоке Украины.


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