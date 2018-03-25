17:32 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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У жителя Одессы изъяли целый арсенал оружия - ФОТО

В ходе проведения сотрудниками Беляевского отдела Национальной полиции и управления уголовного розыска ГУ НП в Одесской области, СБУ и Государственной пограничной службы Украины обысков в области был обнаружен арсенал оружия.

У жителя Одессы изъяли целый арсенал оружия - ФОТО

В квартире 41-него одессита был проведен плановый обыск, на который правоохранители получили официальный ордер. 

В ходе операции было обнаружено и изъято 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты, более 200 патронов различного калибра. 

Кроме того, в подполе мужчина хранил инструменты для ремонта огнестрелов. Также следователи наткнулись и на несколько пакетиков с неизвестным веществом.

 Где и откуда у него оказался такой боевой арсенал жилей объяснить не смог. Расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке под Киевом полиция обнаружила большой арсенал самодельного оружия и взрывчатки.

 


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