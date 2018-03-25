У жителя Одессы изъяли целый арсенал оружия - ФОТО

В квартире 41-него одессита был проведен плановый обыск, на который правоохранители получили официальный ордер.

В ходе операции было обнаружено и изъято 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты, более 200 патронов различного калибра.

Кроме того, в подполе мужчина хранил инструменты для ремонта огнестрелов. Также следователи наткнулись и на несколько пакетиков с неизвестным веществом.

Где и откуда у него оказался такой боевой арсенал жилей объяснить не смог. Расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке под Киевом полиция обнаружила большой арсенал самодельного оружия и взрывчатки.