Под Киеве мужчины напали на магазин и взяли в заложники бабушку

Злоумышленникам удалось крыться с места преступление. При этом они взяли в заложники 75-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, полиции удалось задержать четырех мужчин, которые совершили разбойное нападение на магазин в Сквирском районе. Инцидент произошел в селе Великополовецкое. Тут в магазин ворвалась группа неизвестных. Они избили продавца, связали ему руки и ноги, забрали 14 тысяч гривен и скрылись на автомобиле.

Затем в городе Белая Церковь водитель машины не справился с управлением и съехал в кювет после чего злоумышленники бросились бежать. Двое из них забежали в подъезд многоэтажки и спрятались в одной из квартир в момент, когда оттуда выходили маленькие дети. На мольбы бабушки злоумышленники отпустили детей, но оставили в заложниках их бабушку.

Правоохранителям удалось быстро освободить 75-летнюю пенсионерку и задержать злоумышленников.

Все задержанные жители Белоцерковского и Киево-Святошинского районов в возрасте от 23 до 53 лет. Они ранее уже были судимыми за совершение тяжких имущественных преступлений. Теперь они подозреваются в совершении двух разбойных нападений и полиция проверяет их на причастность к совершению других преступлений на территории области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, киевские полицейские задержали квартирного вора. Злоумышленника удалось отловить благодаря бдительности одной пострадавшей женщины, которая оперативно вызвала правоохранителей в свою квартиру, где минутами ранее побывал злодей.