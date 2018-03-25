06:00 25.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине горел иезуитский коллегиум - ФОТО

В селе Хыров Старосамборского района Львовской области произошел масштабный пожар в одном из корпусов иезуитского коллегиума. Об этом передает спикер ГСЧС во Львовской области сообщил Виталий Туровцев.

На Львовщине горел иезуитский коллегиум - ФОТО

По предварительной информации, на место происшествия выехали 68 спасателей, 11 пожарных машин, для локализации пожары были задействованы специальные пожарные рукава. 

На данный момент причины возникновения огня остаются неизвестными. Вероятно, что в одной из электросетей произошло короткое замыкание.

Отметим, что иезуитский коллегиум уже давно не функционировал в здании, его занимали военные, а затем его арендовали предпринимали для организации отельного бизнеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове горел жилой дом, огонь распространился по мусоропроводу.


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