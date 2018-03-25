23:48 25.03.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв пожара в Кемерово возросло до 37 человек

По последним данным количество жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово, который произошел в воскресенье, 25 марта, возросло до 37 человек.

Количество жертв пожара в Кемерово возросло до 37 человек

Травмы получили 43 человека. Пропавшими без вести считаются 69 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения. Общее количество погибших составляет 37 человек", - сказал представитель штаба. При этом по данным ведомства, среди пропавших без вести 40 детей

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю.

Как сообщал УРА-Информ, в результате возгорания часть крыши и перекрытий обрушились. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.


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