Количество жертв пожара в Кемерово возросло до 37 человек

Травмы получили 43 человека. Пропавшими без вести считаются 69 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе пожаротушения. Общее количество погибших составляет 37 человек", - сказал представитель штаба. При этом по данным ведомства, среди пропавших без вести 40 детей

Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово начался днем. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю.

Как сообщал УРА-Информ, в результате возгорания часть крыши и перекрытий обрушились. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.