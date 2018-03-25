Американские ВВС совершили налет на юге Ливии

Три американских бомбардировщика скоординировали свои действия вместе с национальным правительством, которое предоставило свой аэродром в Триполи.

Самолеты направили несколько десятков ракет на здание, где размещались исламистские боевики. В результате бомбардировки погибло два террориста.

"Мы заявляем, что в результате авиаудара никто из гражданских лиц не был убит", - говорится в официальном уведомлении Африканского корпуса армии США.

Напомним, что в стране с момента смерти Муаммара Каддафи идет гражданская война между оппозиционными мятежниками и официальным правительством "Национального единства". В конфликте также принимают участие боевики "Талибана. и "Исламского государства", которые стремятся создать на территории Ливии халифат.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украину прибыли четыре освобожденных из плена в ливийских террористов.