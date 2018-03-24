17:44 24.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области задержали убийцу двух молодых парней

Полицейские задержали во Львовской области преступника, который зарезал двух юношей. Об этом передает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во Львовской области задержали убийцу двух молодых парней

По предварительной информации, задержанным оказался мужчина 44-лет, который проживал в том же поселке, что и оба убитых молодых человека. 

На допросе он не давал никаких показаний. На данный момент на месте происшествия работает следственная экспертиза, которая устанавливает все обстоятельства инцидента. 

Ожидается избрания судом меры пресечения для мужчины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ранее  в одном из сел Львовской области с ножевыми ранениями были найдены два трупа. Установлено, что погибли 22-летний житель района, который накануне приехал к прародителям, а также 18-летний местный житель.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове возле главного железнодорожного вокзала правоохранители обнаружили тело мертвого мужчины


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