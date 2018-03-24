Во Франции завершилась операция по освобождению заложников супермаркета - ФОТО

Об этом передает BBC.

Французы почтили минутой молчания героя этой операции - подполковника Арно Бельтрама, который решил обменять себя на всех заложников супермаркета. Однако в ходе штурма здания он был ранен и погиб. В ходе штурма погибли также три человека, 16 полицейский и спецназовцев были ранены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Бельтрама героем и приказал посмертно вручить ему орден "Почетного Легиона".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во Франции мужчина со стрельбой взял заложников в супермаркете.