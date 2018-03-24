19:20 24.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье задержали подозреваемого в убийстве депутата районного совета

Правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве депутата Генического райсовета. Об этом передает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В Запорожье задержали подозреваемого в убийстве депутата районного совета

Сообщается, что в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий были установлены обстоятельства телесных повреждений, при которых потерпевший мог погибнуть только при помощи внешнего воздействия тупым предметом.

Задержанный парень 2000 года рождения признался, что это именно он совершил разбойное нападение на депутата. После удара по голове тяжелым предметом он завладел его телефоном и кошельком. Парень утверждает, что не был знаком с личностью убитого им депутата.

Напомним, что еще 14 марта в больнице скончался гражданин - депутат районного совета города Геническа, который стал жертвой нападения неизвестного хулигана. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники полиции провели задержание семерых молодчиков, которые напали на народного депутата Украины Юрия Левченка.


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