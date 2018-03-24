В Афганистане произошел очередной теракт

Сообщается, что суицидник пытался наехать на толпу болельщиков, которая находилась на спортивном стадионе, где проходил матч по реслингу.

Ему удалось дождаться конца поединка и тогда он направил авто на толпу людей, которые покидали стадион у главных ворот. Полиция пыталась остановить транспорт и открыла огонь по смертнику, однако он успел активировать детонатор.

В результате теракта погибло 13 человек, более 30 получили серьезные ранения на месте происшествия продолжают работать спасатели, которые занимаются поиском пропавших под завалами людей.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв. Вероятным заказчиком террористической атаки называют исламистскую радикальную группировку "Талибан".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Сомали прогремел взрыв, погибло не менее 14 человек.