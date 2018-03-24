Опубликованы первые снимки обстрелов Авдеевки - ФОТО

Независимые наблюдатели мониторинговой группы СЦКК зафиксировали попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик".

Противник трижды открывал огонь по позициям украинских военных в районе Авдеевки из миномета 120-мм калибра, который запрещен Минскими договоренностями. Напряженная ситуация остается в районе линии разграничения по всей Донецкой области.

На Луганском и Мариупольском направлении российские наемники продолжают придерживаться режима тишины. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками. За прошедшие сутки в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса 190 тонн гумпомощи.