13:17 24.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Опубликованы первые снимки обстрелов Авдеевки - ФОТО

В Генеральном штабе Украины опубликовали фотографии повреждений Авдеевки. Об этом передает пресс-центр Генштаба.

Опубликованы первые снимки обстрелов Авдеевки - ФОТО

Независимые наблюдатели мониторинговой группы СЦКК зафиксировали попадание боеприпасов в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей садового товарищества "Персик". 

Противник трижды открывал огонь по позициям украинских военных в районе Авдеевки из миномета 120-мм калибра, который запрещен Минскими договоренностями. Напряженная ситуация остается в районе линии разграничения по всей Донецкой области.

На Луганском и Мариупольском направлении российские наемники продолжают придерживаться режима тишины. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется украинскими защитниками. За прошедшие сутки в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Красный Крест отправил на оккупированную территорию Донбасса 190 тонн гумпомощи.


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