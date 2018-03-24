На Полтавщине микроавтобус столкнулся в поездом - ФОТО

По предварительной информации, водитель микроавтобуса FORD Transit проигнорировал предупреждающий знак железнодорожного пути и начал движение по рельсам.

В то же самое время по пути следовал поезд, который снес машину на десяток метров. Водитель транспорта серьезно пострадал, его госпитализировали. Автомобиль владельца был эвакуирован, передняя часть транспорта подлежит дорогостоящему ремонту.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Харькова грузовая фура протаранила пять иномарок.