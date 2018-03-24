Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

На Донецком направлении еще со вчерашнего дня боевики не прекращали стрелять со 120 мм миномета по населенному пункту Авдеевка. Вследствие вражеского огня частично разрушены приусадебный дом и хозяйственная постройка, никто из гражданских лиц не пострадал. Всего было выпущено шесть боевых снарядов.

Отдельные провокации были зафиксированы в районе Каменки и Марьинки, противник несколько раз пытался пробить защиту украинских бойцов со стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В пригорода Троицкого было замечено передвижение вражеского снайпера.

На Луганском и Мариупольском направлениях сепаратисты полностью придерживались режима прекращения огня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 23 марта пророссийско-оккупационные войска на Донбассе около 18:00 открыли огонь в сторону украинских военных в районе Авдеевки.