Во время съемок фильма в Нью-Йорке погиб пожарный

Ситуация произошла в историческом помещении - клубе St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт. Еще двое его коллег пострадали, наряду с тремя другими людьми.

Как сообщает в Facebookе департамент пожарной охраны, ведомство с глубоким сожалением объявляет о смерти пожарного Майкла Дэвидсона. Мужчине было 37 лет, он был назначен на 69-летний двигатель и храбро служил в департаменте 15 лет.

Погибшего награждали за храбрость в четырех отдельных случаях. Пожарный получил тяжелые ранения во время борьбы с огнем на Манхэттене. Карета скорой помощи доставила его в больницу Гарлема, где он скончался от ран.

Продюсеры фильма, режиссером которого является Эдвард Нортон, уже успели выразить соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Вьетнаме горел жилой дом, погибли 13 человек.