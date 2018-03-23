17:15 23.03.2018 | Происшествия | Новости
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Во время съемок фильма в Нью-Йорке погиб пожарный

В США, в городе Нью-Йорк погиб один пожарный во время съемок фильма "Сиротский Бруклин", в котором снимаются Брюс Уиллис и Алек Болдуин. Об этом сообщает CBS News.

Во время съемок фильма в Нью-Йорке погиб пожарный

Ситуация произошла в историческом помещении - клубе St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт. Еще двое его коллег пострадали, наряду с тремя другими людьми.

Как сообщает в Facebookе департамент пожарной охраны, ведомство с глубоким сожалением объявляет о смерти пожарного Майкла Дэвидсона. Мужчине было 37 лет, он был назначен на 69-летний двигатель и храбро служил в департаменте 15 лет.

Погибшего награждали за храбрость в четырех отдельных случаях. Пожарный получил тяжелые ранения во время борьбы с огнем на Манхэттене. Карета скорой помощи доставила его в больницу Гарлема, где он скончался от ран.

Продюсеры фильма, режиссером которого является Эдвард Нортон, уже успели выразить соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Вьетнаме горел жилой дом, погибли 13 человек.


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