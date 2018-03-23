Во Львове газом отравились пять человек

При этом среди пострадавших четверо детей. Всех пострадавших скорая помощь увезла в Львовскую областную детскую клиническую больницу. Врачи оценили их состояние, как средней степени тяжести.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, инцидент произошел на улице Вичева в Галицком районе. Информация о происшествии поступила в полицию около часу ночи.

Уже на месте спасатели установили, что в одном из домов, по неизвестным пока причинам отравились природным газом 20-летний мужчина и четверо детей возрастом 17, 16, три и один год. Сейчас правоохранители устанавливают причины происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Бердичев Житомирской области в понедельник, 5 марта, в частном доме полиция обнаружила тела восьми человек. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом.