11:32 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове газом отравились пять человек

Во Львове в ночь на пятницу, 23 марта, пять человек отравились газом.

Во Львове газом отравились пять человек

При этом среди пострадавших четверо детей. Всех пострадавших скорая помощь увезла в Львовскую областную детскую клиническую больницу. Врачи оценили их состояние, как средней степени тяжести.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, инцидент произошел на улице Вичева в Галицком районе. Информация о происшествии поступила в полицию около часу ночи.

Уже на месте спасатели установили, что в одном из домов, по неизвестным пока причинам отравились природным газом 20-летний мужчина и четверо детей возрастом 17, 16, три и один год. Сейчас правоохранители устанавливают причины происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Бердичев Житомирской области в понедельник, 5 марта, в частном доме полиция обнаружила тела восьми человек. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом.


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