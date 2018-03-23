Во Франции мужчина со стрельбой взял заложников в супермаркете

После чего злоумышленник захватил заложников. В результате инцидента был ранен полицейский.

Как сообщает издание AFP, ссылаясь на свои источники в органах безопасности, нападающий заявил, что он принадлежит к террористической группировке "Исламское Государство".

Сейчас префектура департамента сообщает, что правоохранительные органы проводят операцию в районе супермаркета.

Вместе с тем очевидцы утверждают, что слышали стрельбу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США "Трэвис" смертник подорвал загруженный баллонами с пропаном автомобиль. Полиция рассматривает версию теракта.