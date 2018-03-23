08:58 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье неизвестные подорвали автомобиль

В Запорожье в ночь на пятницу, 23 марта, неизвестные подозвали автомобиль.

В Запорожье неизвестные подорвали автомобиль

К счастью, никто во время инцидента не пострадал. Как сообщают очевидцы, под припаркованный Mitsubishi Lancer около девяти часов вечера бросили взрывной предмет.

Машина стояла на улице Школьной в Александровском районе города. Полиция предлагает, что это была осколочная граната.

В результате взрыва было полностью повреждено дно транспортного средства. Пострадал также рядом припаркованный ВАЗ Kalinaи. В автомобиля выбила стекло.

На месте инцидента работают взрывотехники, следователи Нацполиции, а также дежурят спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области во вторник вечером, 20 марта, подполковник полиции на собственном автомобиле сбил пешехода. Мужчина умер в больнице от полученных травм. За рулем машины находился временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского отделения полиции Главного управления национальной полиции в области.


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