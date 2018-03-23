В Турции разбился военный самолет

Истребитель F-16 потерпел крушения во время учебного полета в провинции Невшехир. Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на информацию Вооруженные силы Турции, после падения самолет загорелся.

В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов. Удалось ли спастись пилоту, пока не сообщается. Информации о жертвах и пострадавших пока также нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, самолет Великобритании пилотажной группы BAE Hawk Королевских Военно-воздушных сил Red Arrows рухнул на территории северного Уэльса. На борту воздушного транспорта находились два человека, но какая их судьба пока что неизвестно.