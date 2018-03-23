08:38 23.03.2018 | Происшествия | Новости
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В США смертник устроил подрыв на военной авиабазе

В Калифорнии на территории авиабазы Военно-воздушных сил США "Трэвис" смертник подорвал загруженный баллонами с пропаном автомобиль, полиция рассматривает версию теракта.

В США смертник устроил подрыв на военной авиабазе

Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что взрыв произошел прямо на въезде в авиабазу. Известно, что водитель подъехал к воротам, после чего умышленно подорвал автомобиль.

От сильного взрыва, смертник пострадал на месте происшествия, никто из состава рабочих базы не пострадал. Никакой угрозы на месте инцидента нет.

Кстати, данная авиабаза является основным грузовым и транспортным терминалом на западном побережье США. На ее территории постоянно находятся около семи тыс. военных.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице Сомали Могадиш  прогремел взрыв. В результате трагедии погибли по меньшей мере 14 человек. Еще десять человек получили ранения.


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