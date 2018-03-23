11:39 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В одесском торговом центре произошел пожар на паркинге - ФОТО

В пятницу утром, 23 марта, в Одессе, на парковке ТЦ "Пятый элемент" на улице Черняховского, произошел пожар.

В одесском торговом центре произошел пожар на паркинге - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

Отметим, что в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о возгорании автомобиля на парковке. Так, через девять минут на место вызова прибыли спасатели для тушения огня.

"Возгорание локализовали в 6:08, а ликвидировали в 6:18", - отметили сотрдники ГСЧС.

В результате пожара пострадавших и погибших не обнаружено. В данный момент его причина устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Хошимине горел многоэтажный жилой комплекс Carina Plaza. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли.


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