В одесском торговом центре произошел пожар на паркинге - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

Отметим, что в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о возгорании автомобиля на парковке. Так, через девять минут на место вызова прибыли спасатели для тушения огня.

"Возгорание локализовали в 6:08, а ликвидировали в 6:18", - отметили сотрдники ГСЧС.

В результате пожара пострадавших и погибших не обнаружено. В данный момент его причина устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Хошимине горел многоэтажный жилой комплекс Carina Plaza. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли.