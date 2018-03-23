В одесском торговом центре произошел пожар на паркинге - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.
Отметим, что в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о возгорании автомобиля на парковке. Так, через девять минут на место вызова прибыли спасатели для тушения огня.
"Возгорание локализовали в 6:08, а ликвидировали в 6:18", - отметили сотрдники ГСЧС.
В результате пожара пострадавших и погибших не обнаружено. В данный момент его причина устанавливается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Хошимине горел многоэтажный жилой комплекс Carina Plaza. В результате трагедии по меньшей мере 13 человек погибли.