В Луцке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 13:20, когда на улице Глушец в Луцке столкнулись две маршрутки. Как указано в сообщении, двое из пострадавших пассажиров в больнице.

Как отмечается, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него врезалась другая маршрутка.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из-за сильных морозов в Луцке насмерть замерзли трое мужчин.