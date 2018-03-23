04:00 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100189321:test

В Луцке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

В Луцке произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения одиннадцать человек. Об этом сообщает официальный сайт полиции Волынской области.

В Луцке столкнулись маршрутки, есть пострадавшие

Инцидент произошел около 13:20, когда на улице Глушец в Луцке столкнулись две маршрутки. Как указано в сообщении, двое из пострадавших пассажиров в больнице.

Как отмечается, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него врезалась другая маршрутка.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", из-за сильных морозов в Луцке насмерть замерзли трое мужчин.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на пятницу вновь укрепил гривну Жан Рено рассказал чем его шокировала Украина В центре столицы установили Стену памяти погибшим военным Принц Гарри пригласил на свадьбу одну еще одну бывшую
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив