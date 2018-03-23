20:16 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове произошла авария с участием грузовика - ФОТО

В центре Харькова грузовая фура протаранила пять иномарок. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

В Харькове произошла авария с участием грузовика - ФОТО

Инцидент произошел возле автобазара по улице Юрия Кононeнко, 1. По предварительной информации, водитель автомобиля марки DAF потерял управлением транспортом, отказал механизм торможения грузовика.

В результате авто продавило 5 машин: Тoyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК. Сам шофер отделался незначительными ушибами. Поврежденные же автомобили пришлось эвакуировать с проезжей части с помощью специальной техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Луцке произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения одиннадцать человек.


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