16:30 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Канаде погиб украинский моряк

В Канаде в следствии падения с трехметровой высоты умер украинец, который работал там капитаном сухогруза под названием "SAGE AMAZON". Об этом сообщает портал FleetMon.

В Канаде погиб украинский моряк

Как указано в портале, мужчине было 54 года. Занимавший должность капитана судна, упал, в результате чего получил травму головы, которая не совместима с жизнью.

Медики прибыли на место оперативно, но, несмотря на это, моряка спасти не удалось.

Ситуация возникла в порту Дэниел Анкоридж, провинция Квебек, залив Святого Лаврентия. Во время инцидента судно прибыло в это место за погрузкой цемента.

Напомним, как ранее соообщал "УРА-Информ", парламентарии Канады на этой неделе представят новый законопроект, который предусматривает жесткий контроль за покупкой оружия.


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