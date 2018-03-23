В Канаде погиб украинский моряк

Как указано в портале, мужчине было 54 года. Занимавший должность капитана судна, упал, в результате чего получил травму головы, которая не совместима с жизнью.

Медики прибыли на место оперативно, но, несмотря на это, моряка спасти не удалось.

Ситуация возникла в порту Дэниел Анкоридж, провинция Квебек, залив Святого Лаврентия. Во время инцидента судно прибыло в это место за погрузкой цемента.

Напомним, как ранее соообщал "УРА-Информ", парламентарии Канады на этой неделе представят новый законопроект, который предусматривает жесткий контроль за покупкой оружия.