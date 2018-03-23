В Черниговской области двое рыбаков провалились под лед

Как заявляеют сотрудники ведомства, 22 марта в 18:20 в оперативно-координационный центр Управления ГоСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в Чернигове на реке Десна в районе переправы на расстоянии около 20 м от берега провалились под тонкий лед двое мужчин-рыбаков.

Когда мужчины провалились, их сразу понесло вниз по течению. Рыбаки стали кричать и звать на помощь. Двое юношей, которые прогуливались по берегу реки, услышали их и сразу бросились на помощь. Вместе с тим парни вызвали спасателей и карету скорой помощи.

Юноши, взяв палку, помогли одному из пострадавших, добраться до кромки льда, но выбраться на лед из воды мужчина так и не смог. Во время этих действй другой рыбак утонул.

На место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью спасательного круга, спасательной веревки и носилок вытащили потерпевшего из воды. После осмотра медработниками, его увезли в лечебное учреждение с диагнозом переохлаждение.

В данный момент для проведения поисковых работ тела утонувшего привлечены водолазы отделения подводного разминирования группы пиротехнических работ, специалисты группы аварийно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения В ГоСЧС Украины в Черниговской области. Всего для проведения поисковых работ привлечено 6 водолазов и 14 специалистов других служб, 3 единицы специальной техники, 2 лодки и глиссер на воздушной подушке.

Специалисты обследовали уже более 100 тысяч квадратных метров реки Десна и 2000 квадратных метров береговой линии. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Каховском водохранилище утонуло двое местных рыбалок.