На побережье Австралии выбросились сотни дельфинов

Об этом сообщает издание PerthNow.
Отмечается, что сейчас оставшиеся в живых дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.
Спецслужбы проводят работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.
Также пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занималаись нелегальной ловлей рыбы в водоемах. Сообщается, что коммерсантов выловили около пункта Строгановка пограничники Бердянского пограничного отряда.