09:58 23.03.2018 | Происшествия | Новости
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На побережье Австралии выбросились сотни дельфинов

На юго-западном побережье Австралии в заливе Хэмелин на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли - в настоящий момент в живых не более 15 из них.

На побережье Австралии выбросились сотни дельфинов

Об этом сообщает издание PerthNow.

Отмечается, что сейчас оставшиеся в живых дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

Спецслужбы проводят работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Также пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занималаись нелегальной ловлей рыбы в водоемах. Сообщается, что коммерсантов выловили около пункта Строгановка пограничники Бердянского пограничного отряда.


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