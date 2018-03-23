На побережье Австралии выбросились сотни дельфинов

Об этом сообщает издание PerthNow.

Отмечается, что сейчас оставшиеся в живых дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

Спецслужбы проводят работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Также пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Запорожской области пограничники провели операцию по задержанию трех мужчин, которые занималаись нелегальной ловлей рыбы в водоемах. Сообщается, что коммерсантов выловили около пункта Строгановка пограничники Бердянского пограничного отряда.