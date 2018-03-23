15:30 23.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ ликвидировала незаконный оборот оружия в различных регионах Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и устранили противозаконную деятельность лиц, которые устроили противоправный оборот оружия в Ивано-Франковской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

СБУ ликвидировала незаконный оборот оружия в различных регионах Украины

Правоохранительные органы в лице оперативников СБУ схватили для задержания гражданина из Тысменицы на Ивано-Франковщине, поймав его на незаконном хранении оружия для дальнейшего сбыта.

Сотрудники СБУ Во провели обыск в квартире преступника, обнаружив и изъяв пистолет "ТТ", три ручные гранаты РГД-5, Ф-1 и более трехсот патронов различного калибра. Помимо прочего были найдены комплектующие к оружию.

Во время проведения санкционированных обысков в Одессе в доме жителя областного центра полицейские обнаружили три запала ручных гранат, более ста патронов различного калибра, холодное оружие и имитационный снаряд военного образца с взрывчаткой.

Также сотрудники Службы безопасности изъяли из незаконного оборота около пятьсот патронов калибра 5,45 мм, которые хранились в собственном доме жителя Новой Березовки Харьковского района.

На Волыни оперативники нашли неподалеку от населенного пункта Гишин Ковельского района секретное место с боеприпасами. Тайник был оборудован в лесополосе, где работники СБУ отобрали две ручные граната РГД-5 и Ф-1, гранатометный выстрел ВОГ-25 и пятьдесят патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу. По каждому из случаев в рамках открытых уголовных производств по ст.263 Уголовного кодекса Украины длятся неотложные следственные действия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники прокуратуры, Службы безопасности и полиции проводят обыски в одном из департаментов Харьковского горсовета.


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