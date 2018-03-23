Французские заложники освобождены из супермаркета

Официальных данных об количестве захваченных людей не поступало. Очевидцы сообщают, что перед захватом заложников прогримели выстрелы, по официально это пока что не подтверждается.

Убито минимум одного человека во время самого захвата покупателей. Также еще два покупателя, один из которых боец спецназа, получили ранения, но степень их тяжести неизвестна.Официально эта информация не подтверждена.

Как известно, вооруженный мужчина взял в заложники в супермаркете Super U в коммуне Треб (департамент Од) немногочисленных покупателей. Злоумышленник сообщил, что он числиться в террористической группировке "Исламское государство". Полицейский спецназ начал операцию по освобождению заложников. На место происшествия направился глава МВД Франции Жерар Коломб.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Янгвилл в штате Калифорния вооруженный мужчина захватил в заложники трех ветеранов Центра инвалидов и ветеранов войны.