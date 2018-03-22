07:59 22.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Таиланде столкнулись автобус и грузовик, жертвами стали 19 человек - ФОТО

В Таиланде в ночь на четверг, 22 марта, двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком.

В Таиланде столкнулись автобус и грузовик, жертвами стали 19 человек - ФОТО

В результате аварии погибли 19 человек. Еще 35 пассажиров автобуса получили травмы.

Как сообщает издание Bangkok Post, инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. После столкновения водитель автобуса потерял управление и съехал с дороги. Затем автобус перевернулся.

В полиции заявили, что причина дорожно-транспортного происшествия выясняется, вместе с тем, по предварительным данным, автобус съехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком, который вез прицеп. Оба транспортных средства съехали с дороги и врезались в деревья.

На момент аварии в автобусе находились 50 человек. Из них 15 человек погибли на месте ДТП, а четверо скончались в больнице. Остальных пострадавших врачи доставили в больницу.

Водитель автобуса, которому удалось выжить, сейчас дает показания в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на филиппинском острове Миндоро в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом 19 человек погибли и 25 пострадали. Во время движения автобус съехал с трассы и рухнул в овраг в городе Саблайн провинции Западный Миндоро.


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