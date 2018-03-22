21:55 22.03.2018 | Происшествия | Новости
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В столице Сомали прогремел взрыв, погибло не менее 14 человек

В столице Сомали Могадишо в четверг, 22 марта, прогремел взрыв.

В столице Сомали прогремел взрыв, погибло не менее 14 человек

В результате трагедии погибли по меньшей мере 14 человек. Еще десять человек получили ранения.

Как сообщал Associated Press, ссылаясь на заявление представителя министерства безопасности Сомали, возле отеля Weheliye на оживленной дороге взорвалась начиненная взрывчаткой машина. При этом на этой дороге уже не раз происходило нападение сомалийской экстремистской группировки "Аль-Шабаб", которая считается самой смертоносной исламской экстремистской группировкой в Африке.

По предварительным данным, большинство погибших были прохожими или торговцами. На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 21 марта, в Кабуле на праздновании Навруза прогремел взрыв. В результате террористического акта не менее 26 человек погибли. Еще 18 мирных жителей получили ранения. Все они были прихожанами храма, пришедшими на молитву.


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