В результате авиаудара по сирийскому Идлибу погибли 20 человек - ФОТО

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

Как отмечается, бомбардировка была нанесена по селу Кефер Батих в районе Серакиб. При этом представитель Управления гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф заверил, что целью авиаудара стала группа школьников, которые всеми силами хотели укрыться от самолета в одной из пещер.

Согласно его словам, в результате инцидента погибли около 20 человек. Кроме того, ранения получил один человек.

По предварительной информации, авиаудар был нанесен самолетом ВКС России, поднявшимся в воздух с авиабазы Хмейним.

В настоящее время спасатели проводят поисковые работы в регионе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские самолеты нанесли удар по лагерю беженцев, расположенному в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии. В результате авиаудара погибли десять мирных жителей.