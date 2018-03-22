10:08 22.03.2018 | Происшествия | Новости
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В результате авиаудара по сирийскому Идлибу погибли 20 человек - ФОТО

Из-за сильнейшего авиаудара по сирийскому Идлибу, который входит в зону деэскалации, погибли 20 человек. Среди погибших оказались 16 школьников и три женщины.

В результате авиаудара по сирийскому Идлибу погибли 20 человек - ФОТО

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека. 

Как отмечается, бомбардировка была нанесена по селу Кефер Батих в районе Серакиб. При этом представитель Управления гражданской обороны Идлиба Мустафа Хадж Юсуф заверил, что целью авиаудара стала группа школьников, которые всеми силами хотели укрыться от самолета в одной из пещер. 

Согласно его словам, в результате инцидента погибли около 20 человек. Кроме того, ранения получил один человек.

По предварительной информации, авиаудар был нанесен самолетом ВКС России, поднявшимся в воздух с авиабазы Хмейним. 

В настоящее время спасатели проводят поисковые работы в регионе. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские самолеты нанесли удар по лагерю беженцев, расположенному в селении Хас на юге провинции Идлиб, входящей в зону деэскалации в Сирии. В результате авиаудара погибли десять мирных жителей.


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