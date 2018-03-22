В Пиренеях лавина накрыла группу исследователей, два человека погибли

Она накрыла группу исследователей. В результате инцидента погибли двое людей. Еще один мужчина получил серьезные травмы.

Как сообщает Expatica, ссылаясь на информацию спасателей на поиски пострадавших отправили вертолет. Спасательные службы нашли в горах трех человек.

Двое из них были уже мертвыми. Пострадавшего отправили в больницу неподалеку от Барселоны.

Национальность жертв и пострадавшего пока не известна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 марта 2018 года во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли.