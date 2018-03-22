20:32 22.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Пиренеях лавина накрыла группу исследователей, два человека погибли

В Испании в четверг, 22 марта, в долине Валь-д'Аран в Пиренеях сошла лавина.

В Пиренеях лавина накрыла группу исследователей, два человека погибли

Она накрыла группу исследователей. В результате инцидента погибли двое людей. Еще один мужчина получил серьезные травмы.

Как сообщает Expatica, ссылаясь на информацию спасателей на поиски пострадавших отправили вертолет. Спасательные службы нашли в горах трех человек.

Двое из них были уже мертвыми. Пострадавшего отправили в больницу неподалеку от Барселоны.

Национальность жертв и пострадавшего пока не известна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 марта 2018 года во французских Пиренеях снежная лавина накрыла группу из пяти испанских лыжников, двое из них погибли.


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