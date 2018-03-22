В Перу полиция задержала 1,5 тонны кокаина, предназначенного для Европы

Кокаин был обнаружен в грузовиках, перевозивших контейнеры, в порту Кальяо вблизи Лимы.

Также в ходе операции были задержаны семь наркоторговцев организованной группировки "Ниндзя". Как комментируют сотрудники полиции, банда действительно существует.

Сотрудники правоохранительных органов описывают ее участников, как молодых людей, очень быстрых, одетых в черную одежду, которые переходят из одного контейнера в другой, чтобы вводить наркотики.

Партия кокаина поступила из самого большого района Перу, где его производят, из долины рек Апуримак, Эне и Мантаро. Согласно последним официальным данным, Перу является одним из крупнейших в мире производителей кокаина. Каждый год это около 400 тонн.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Волыни в пункте пропуска Ягодин в среду таможенники предотвратили незаконную попытку ввести в Украину кокаин.