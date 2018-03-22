В Карпатах нашли двух иностранных туристов, которые заблудились в горах

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как информирует ведомство, заблудились два иностранца – парень из Польши и девушка из Испании. Поисковая операция продолжалась два часа.

Поздно вечером туристов нашли на склоне горы Ушастый Камень. Медики осмотрели туристов и отметили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели провели туристов на пастбище Смотрич для ночлега в хижине, где переночевали вместе с ними.

Утром, 22 марта, туристов доставили в село Дземброня Верховинского района.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Карпатах спасатели нашли тело погибшего туриста.