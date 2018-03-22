12:50 22.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Карпатах нашли двух иностранных туристов, которые заблудились в горах

В украинских Карпатах спасатели нашли двух иностранных туристов, которые заблудились, 21 марта, во время спуска с горы Поп Иван в Ивано-Франковской области. 

В Карпатах нашли двух иностранных туристов, которые заблудились в горах

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как информирует ведомство, заблудились два иностранца – парень из Польши и девушка из Испании. Поисковая операция продолжалась два часа.

Поздно вечером туристов нашли на склоне горы Ушастый Камень. Медики осмотрели туристов и отметили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели провели туристов на пастбище Смотрич для ночлега в хижине, где переночевали вместе с ними.

Утром, 22 марта, туристов доставили в село Дземброня Верховинского района.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Карпатах спасатели нашли тело погибшего туриста.


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